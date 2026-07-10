Al termine della prima giornata del Gran Premio di Germania, i protagonisti dell'undicesima tappa del Mondiale (giro di boa stagionale) hanato l'esito delle prequalifiche sul circuito del Sachsenring. Marco Bezzecchi punta ad un weekend in progresisone, Francesco Bagnaia è alle prese con una pista che non ama e con una moto che non lo. corrisponde. Da parte sua Fabio Di Giannantonio si prepara ad un affollata caccia alla prima fila mentre il leader di giornata Marc Marquez insegue la continuità che ancora gli manca., MARC MARQUEZ, "Ho qualche incertezza con l'anteriore della moto. Dobbiamo capire cosa fare perché il tempo arriva ma non come dovrebbe, non sono comodo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Marquez: "Mi serve costanza". Bezzecchi: "Tosta, fisicamente non benissimo". Bagnaia: "Disarmato"

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