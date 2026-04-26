Alex Marquez imprendibile nel GP di Spagna Bezzecchi solido secondo Fuori Marc Marquez e Bagnaia

Nella quarta tappa del Mondiale MotoGP 2026, il Gran Premio di Spagna, Alex Marquez si è aggiudicato la vittoria, confermando le aspettative della vigilia. La gara si è svolta su una pista bagnata, dopo la caduta in Sprint di ieri. Bezzecchi si è piazzato in seconda posizione, mentre Marc Marquez e Bagnaia sono usciti dalla corsa senza completare il percorso.

Dopo la caduta di ieri nella Sprint sotto la pioggia, Alex Marquez rispetta il pronostico della vigilia e vince da favorito il Gran Premio di Spagna, quarta tappa del Mondiale MotoGP 2026. Si tratta del primo successo stagionale per il catalano del team Gresini, che archivia la quarta vittoria della carriera in top class (un anno fa proprio a Jerez salì per la prima volta sul gradino più alto del podio nella classe regina) e la sedicesima complessiva nel Motomondiale. Il vice-campione iridato in carica ha dimostrato una evidente superiorità sull’asciutto sin dal venerdì, uscendo con le ossa rotte da un sabato condizionato dal maltempo e tornando a dominare la scena quest’oggi sotto il sole dell’Andalusia in sella alla sua Ducati GP26.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alex Marquez imprendibile nel GP di Spagna, Bezzecchi solido secondo. Fuori Marc Marquez e Bagnaia Notizie correlate LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez domina, Bezzecchi allunga in classifica. Fuori Marc Marquez e BagnaiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARC MARQUEZ L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 14. MotoGP, Alex Marquez precede Bezzecchi nel day-3 dei test di Sepang. Marc Marquez davanti a BagnaiaCalato il sipario sulla terza e ultima giornata di test sulla pista di Sepang (Malesia), dedicata alla MotoGP. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Alex Marquez vola nella Practice a Jerez; Marc Marquez, vittoria clamorosa e fortunata nella Sprint a Jerez; MotoGp, Alex Marquez su Adelaide: Non ci saranno muri, altrimenti non correremo; Agostini: Aprilia forte, ma è Marquez l’uomo da battere. MotoGP, a Jerez trionfa Alex Marquez dopo la caduta del fratello Marc: sul podio Bezzecchi e Di GiannantonioAlex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc, finito nella ghiaia al secondo giro ... fanpage.it MotoGp: Spagna; vince Alex Marquez, seconda l'Aprilia di BezzecchiAlex Marquez su Ducati Team Gresini ha vinto il Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera. Lo spagnolo ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi, secondo, e la Ducati VR46 di Fabio Di ... ansa.it Trionfo a Jerez per Alex Marquez, che conquista il Gran Premio di Spagna dominando la gara sulla Ducati del team Gresini. Lo spagnolo ha gestito il vantaggio per gran parte della corsa, chiudendo con margine su Marco Bezzecchi, secondo al traguardo, - facebook.com facebook ALEX MARQUEZ VINCE IL GP DI SPAGNA È Alex Marquez a salire sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle chiudono Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, quarta posizione per Jorge Martin. x.com