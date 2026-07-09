Sono in programma spettacoli e laboratori dedicati ai bambini, intitolati “Piccino Picciò d’Estate”. Le rappresentazioni includono spettacoli teatrali che trattano temi come il sole, la luna, le stelle e la pioggia, con storie accompagnate da musica suonata con un organetto. Le performance sono itineranti e combinano recitazione, danza e musica, creando un evento che coinvolge i piccoli spettatori in un’atmosfera magica.

Spettacoli teatrali che parlano di sole, luna, stelle e pioggia, avventure sulle note di un organetto, rappresentazioni itineranti che mescolano recitazione, danza e musica. E poi laboratori di storie, laboratori sensoriali ed esperienze in cui imparare a costruire da sé un libro. Nove appuntamenti, da qui all’inizio dell’autunno, dedicati ai più piccoli. Prenderà il via oggi alle 17.30 al Bloom di Mezzago la quinta edizione della rassegna “Piccino Picciò d’Estate“, curata dalla compagnia delleAli Teatro. L’iniziativa proporrà un cartellone itinerante per bambini e famiglie che restano in Brianza tra centri di aggregazione e giardini dei nidi d’infanzia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Spettacoli e laboratori per bambini. La magia di “Piccino Picciò d’Estate“

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Si parla di: Spettacoli e laboratori per bambini. La magia di Piccino Picciò d’Estate; Torna Piccino Picciò d’Estate: nove appuntamenti tra teatro e laboratori nel Vimercatese.

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