La tradizione della pizza fa tappa a Caselle Torinese | tre giorni di forni accesi spettacoli e laboratori
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Il circuito nazionale culinario all'aperto "Pizza Festival in Tour" si appresta ad arrivare nella provincia di Torino per un intero fine settimana dedicato alla valorizzazione del prodotto gastronomico italiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio 2026, l'area di Prato della Fiera a Caselle. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Small Plates, Natural Wine & Why Turin Is Different Now
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