Diouf ha dichiarato a DAZN di essere soddisfatto del primo anno all’Inter e ha sottolineato che oggi bisogna fare bene. Ha parlato dei miglioramenti, affermando che ci sono stati in molte aree. La sua intervista è avvenuta prima della partita della 38ª giornata di Serie A contro il Bologna, che chiuderà la stagione.

di Paolo Moramarco Diouf a DAZN ha commentato il pre partita del match della 38a giornata di Serie A contro il Bologna che chiuderà la stagione dell’Inter. Intervistato da DAZN prima dell’ultima partita di campionato contro il Bologna, Andy Diouf ha fatto un bilancio della sua prima stagione all’ Inter, tra vittorie e progressi personali. CONTENTO DEL PRIMO ANNO ALL’INTER – «Molto. Oggi dobbiamo finire bene questa meravigliosa stagione. Ho vinto due trofei e sono cresciuti quest’anno, ora voglio continuare così». MIGLIORAMENTI PERSONALI – «In tante cose, ora posso giocare largo a destra visto che prima giocavo in mezzo. In questa posizione devo difendere molto e giocare in uno-contro-uno, ma sono migliorato anche in questo». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Diouf a DAZN: «Contento del primo anno all’Inter. Oggi dobbiamo fare bene. Miglioramenti? In tante cose»

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