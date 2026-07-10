Un uomo ha perso tutti i risparmi di una vita dopo aver affidato il denaro a una persona che parlava a Radio Maria e commentava il Vangelo. La vittima aveva fiducia in questa figura, ritenendola affidabile, ma successivamente ha scoperto di essere stata truffata. I soldi, destinati a garantire una pensione tranquilla, sono stati sottratti, lasciando la persona in condizioni di povertà. Testimonianze di questo tipo sono state segnalate da altre vittime.

Testimonianze dolorose, drammatiche. I risparmi di una vita, che erano destinati ad assicurarsi una pensione tranquilla, ceduti con fiducia a perché “da un uomo che parlava a Radio Maria, non potevo sospettare che fosse capace di ridurmi in povertà “. A parlare sono alcune delle persone entrate nella rete di Mario Adinolfi – politico, giornalista e giocatore di poker – che da paladino della famiglia tradizionale è finito accusato di truffa ed evasione fiscale e ai domiciliari. Per i pm di Roma avrebbe raggirato decine di persone che gli hanno affidato denaro, fino a 150 mila euro, nell’operazione ‘scommessa collettiva’, un circuito di raccolta fondi da privati – promosso via social – ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mario Adinolfi parlava a Radio Maria e commentava il Vangelo, mi fidavo. E invece ha portato via i risparmi di una vita”

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