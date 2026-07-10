Una donna di 70 anni ha raccontato di aver conosciuto Mario Adinolfi, descrivendolo come una persona che in radio parlava di Dio e in cui credeva. La donna ha affermato di essere stata truffata, perdendo i risparmi di una vita a causa di lui. Ha definito l'incontro come un episodio che le ha cambiato la vita, sottolineando il carattere traumatico di quell'esperienza. La vicenda riguarda un caso di presunta truffa legata a Adinolfi.

Maria (nome di fantasia), 70 anni, come ha conosciuto Mario Adinolfi?«È difficile rispondere a questa domanda. È un ricordo tragico per me, perché quel giorno mi ha cambiato la vita. In peggio — dice piangendo Maria, un’esistenza in giro per il mondo a fare l’insegnante e la traduttrice —. La prima volta che l’ho incontrato è stato nel 2016, quando ho partecipato a una riunione del movimento Il Popolo della Famiglia. Adinolfi lo aveva fondato da poco e non vedevo l’ora di vederlo da vicino. Ero affascinata da lui. Da anni lo sentivo parlare a Radio Maria, sembrava un fervente credente, un discepolo del Vangelo. Parlava di Dio con trasporto. Io ci credevo in lui. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Adinolfi, parla una delle sue vittime: «In radio parlava di Dio, credevo in lui ma mi ha rovinato, mi ha portato via i risparmi di una vita»

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