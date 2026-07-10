Una donna ha dichiarato di aver perso tutti i risparmi di una vita a causa di un uomo che considerava affidabile perché parlava di Dio. La donna ha riferito di aver subito una truffa da parte di questa persona, che ora si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa ed evasione fiscale. La vittima ha spiegato di aver riposto fiducia in lui, senza sospettare nulla.

“Mi ha portato via i risparmi di una vita”. Questa l’accusa pesantissima di una presunta vittima di Mario Adinolfi, il leader del Popolo della Famiglia agli arresti domiciliari per l’accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell’inchiesta il circuito di “Scommessa collettiva” promosso su internet, un betting group attraverso cui Adinolfi avrebbe indotto i privati a investire ingenti somme di denaro con la promessa di rendimenti elevati e garantiti. Intervistata dal Corriere della Sera, la donna – 70 anni – ha raccontato di aver conosciuto Adinolfi così: “È difficile rispondere a questa domanda. È un ricordo tragico per me, perché quel giorno mi ha cambiato la vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Io vittima, mi fidavo di Adinolfi perché parlava di Dio. Mi ha portato via i risparmi di una vita"

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