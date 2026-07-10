Mario Adinolfi mago delle truffe? Cristo Regna il suo piano B

Da liberoquotidiano.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mario Adinolfi si trova agli arresti domiciliari in seguito a un'inchiesta della Procura di Roma. L'indagine lo accusa di aver truffato decine di persone e di aver evaso circa 400mila euro di tasse. Le accuse riguardano un presunto schema illecito, mentre gli investigatori stanno esaminando i dettagli delle operazioni finanziare e delle comunicazioni tra le parti coinvolte. La vicenda è ancora in fase di approfondimento.

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Il paladino della famiglia tradizionale agli arresti domiciliari. Mario Adinolfi è finito al centro di un'inchiesta della Procura di Roma che gli contesta una presunta truffa ai danni di decine di persone e un' evasione fiscale stimata in circa 400mila euro. Le indagini, affidate alla Guardia di Finanza, ruotano attorno alla cosiddetta "Scommessa Collettiva", un sistema di raccolta di denaro tra privati promosso attraverso i social, nel quale venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Secondo gli investigatori, alcuni partecipanti avrebbero affidato all'ex-parlamentare somme forti, anche fino a 150mila euro. Il gip... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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