Prima la "Scommessa Collettiva". Poi "Vip Coppa". Infine "Cristo Regna". Cambiano i nomi, ma, secondo la ricostruzione contenuta nell'ordinanza del gip di Roma Giulia Arcieri, il meccanismo resta sostanzialmente lo stesso: raccogliere denaro da decine di persone presentando l'operazione come un investimento nelle scommesse sportive, con capitale garantito e rendimenti periodici. È il cuore dell'i. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it

© Roma.repubblica.it - Mario Adinolfi, come funziona la scommessa collettiva: la causale “Cristo regna” e poi la truffa

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Temi più discussi: Mario Adinolfi è stato messo agli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale: l'accusa riguarda un sistema di scommesse collettive; Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale: è ai domiciliari; Truffa ed evasione fiscale, agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi; Mario Adinolfi è stato arrestato: Truffa ed evasione fiscale con la scommessa collettiva.

Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, è da stamattina agli arresti domiciliari per truffa milionaria con il sistema Scommessa Collettiva, presentato come un'opportunità di investimento sicura nel settore delle scommesse sportive. Avrebbe anche eva x.com

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