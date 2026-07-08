Mario Adinolfi come funziona la scommessa collettiva | la causale Cristo regna e poi la truffa
Prima la "Scommessa Collettiva". Poi "Vip Coppa". Infine "Cristo Regna". Cambiano i nomi, ma, secondo la ricostruzione contenuta nell'ordinanza del gip di Roma Giulia Arcieri, il meccanismo resta sostanzialmente lo stesso: raccogliere denaro da decine di persone presentando l'operazione come un investimento nelle scommesse sportive, con capitale garantito e rendimenti periodici. È il cuore dell'i. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it
Mario Adinolfi aggredisce Filippo Roma - RTL 102.5
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Temi più discussi: Mario Adinolfi è stato messo agli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale: l'accusa riguarda un sistema di scommesse collettive; Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale: è ai domiciliari; Truffa ed evasione fiscale, agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi; Mario Adinolfi è stato arrestato: Truffa ed evasione fiscale con la scommessa collettiva.
Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, è da stamattina agli arresti domiciliari per truffa milionaria con il sistema Scommessa Collettiva, presentato come un'opportunità di investimento sicura nel settore delle scommesse sportive. Avrebbe anche eva x.com
Mario Adinolfi, il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è ai domiciliari per l’accusa di truffa ed evasione fiscale. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, la guardia di finanza ha arrestato Adinolfi per un’indagine che ha al centro la cosiddetta sc facebook
Mario Adinolfi arrestato a Roma: Truffa ed evasione fiscale, con la Scommessa collettiva danni per 5 milioni di euro reddit
Mario Adinolfi arrestato a Roma. Truffa milionaria col sistema della scommessa collettivaIl leader del ‘Popolo della Famiglia’ avrebbe raccolto 5 milioni di euro da privati prospettando rendimenti legati alle scommesse sportive ... quotidiano.net
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