Mario Adinolfi è finito agli arresti domiciliari mercoledì 8 luglio, accusato di truffa ed evasione fiscale. Secondo la giudice per le indagini preliminari (gip), Giulia Arcieri, il leader di Popolo della Famiglia era “pronto” a nuovi raggiri con Cristo Regna, iniziativa nata dopo l’esperienza di Scommessa Collettiva (al centro dell’inchiesta della Guardia di Finanza). Proprio attraverso Cristo Regna, sembra che l’indagato avesse iniziato raccogliere soldi dai sostenitori. La convinzione della gip: “Pronto a nuove truffe, è pericoloso” La gip ha disposto la custodia cautelare, e quindi gli arresti domiciliari, perché – stando all’ordinanza ripresa dalle varie agenzie – “ricorre il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di condotte di reato della stessa specie di quelle per cui si procede”, ossia truffa ed evasione fiscale). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mario Adinolfi arrestato perché secondo la gip era "pronto a nuove truffe" con l'iniziativa "Cristo Regna"

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