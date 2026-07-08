Valter Lavitola, sotto indagine per essere il presunto mandante di un attentato contro un giornalista, ha dichiarato di non essere responsabile dell'atto. La procura di Roma lo accusa di aver ordinato l’attacco con esplosivi. Lavitola ha negato ogni coinvolgimento e ha affermato di non essere stato lui a mettere in atto l’attentato. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’incidente.

Valter Lavitola, che la procura di Roma accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, ha affermato ai pm che lo stanno indagando per strage di non essere il responsabile dell'attacco dinamitardo. "Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente", ha detto l'imprenditore nel corso di dichiarazioni spontanee fatte davanti ai pubblici ministeri della Procura di Roma. Lavitola si è, quindi, avvalso della facoltà di non rispondere ma si è detto "sconcertato" dell'accusa di essere il mandante alla luce dei rapporti di "fraternità" che lo legano a Ranucci. In merito alla sua presenza sul luogo dell'attentato circa un mese prima dei fatti, l'indagato ha sostenuto che spesso "andava lì a trovare Ranucci". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Attentato contro Ranucci, l'indagato Lavitola: "Non sono stato io"

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Attentato a Ranucci, indagato Lavitola. Il conduttore: Sconcertato, è un amico

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