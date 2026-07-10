Un difensore di livello elevato, capace di coprire tutte le zone della linea arretrata, è stato presentato come nuovo acquisto di una squadra di calcio. La sua presenza in campo si caratterizza per rapidità, forza e capacità di intervenire in diverse situazioni difensive. Le sue qualità sono state descritte come di altissimo livello, con un'attenzione particolare alla versatilità e all’intelligenza tattica. La sua firma si aggiunge a quella del club nel mercato di gennaio.

Nel suo canale YouTube, il giornalista Andrea Marinozzi aveva parlato qualche settimana fa di Mario Gila, da oggi nuovo difensore del Milan. Ecco le sue parole sul colpo dei rossoneri per la difesa: "Mario Gila è un difensore fortissimo, non so se definirlo sottovalutato perché la mia valutazione è sempre altissima. Io fossi il suo procuratore lo proporrei al Barcellona. Per me è di un livello altissimo, sa fare tutto". promowebappMarinozzi parla anche dell'impatto tattico di Gila, descrivendo molto bene le caratteristiche dell'ex difensore della Lazio, che ha giocato benissimo in questa stagione e che è cresciuto in modo esponenziale da quando è arrivato in Italia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Marinozzi esalta Gila: "Difensore fortissimo, di un livello altissimo. Sa fare tutto"

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