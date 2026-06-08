Riccardo Trevisani ha elogiato Pio Esposito, attaccante dell’Inter, dopo il suo gol decisivo contro il Lussemburgo. Il giornalista ha sottolineato che il giocatore dimostra “testa e fame” e ha aggiunto che, se raggiungerà il livello di un portiere come Donnarumma, sarà un grande risultato. Le parole arrivano a pochi giorni dalla sua prestazione in nazionale.

di Alberto Petrosilli Il giornalista Riccardo Trevisani applaude la crescita dell’attaccante dell’Inter dopo il gol decisivo contro il Lussemburgo: le dichiarazioni. Intervenuto negli studi di SportMediaset, Riccardo Trevisani ha commentato il momento di crescita di Francesco Pio Esposito, protagonista anche nell’ultima sfida contro il Lussemburgo grazie al gol che ha deciso l’incontro. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Il giornalista ha evidenziato soprattutto il percorso di maturazione del giovane attaccante di proprietà dell’ Inter, sottolineando come il suo sviluppo stia procedendo in maniera costante e come, partita dopo partita, emergano segnali sempre più incoraggianti. PAROLE – « Io penso che Esposito sia un ragazzo che sta lavorando per diventare un centravanti straordinario e ogni partita gli vediamo sempre migliorare delle cose. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Trevisani esalta Pio Esposito: «Ha testa e fame. Se arriverà al livello di Donnarumma avremo tutto»

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