Week endi di altissimo livello per Latisana capitale del karate
A Latisana, nel weekend del 16 e 17 maggio, si svolgerà il 3° International Haru Gasshuku al Palazzetto dello Sport. L’evento vedrà la partecipazione di atleti e istruttori provenienti da diverse regioni, portando la cittadina del Basso Tagliamento al centro del mondo del karate. Durante le due giornate, si svolgeranno allenamenti, dimostrazioni e incontri tecnici dedicati alla disciplina.
Il 16 e il 17 maggio, il Palazzetto dello Sport di Latisana ospiterà il 3° International Haru Gasshuku, per un week end di altissimo livello, in cui la cittadina del Basso Tagliamento diventerà la capitale del Karate. Sul tatami verranno accolti prestigiosi maestri provenienti dal Veneto, da.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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