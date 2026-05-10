Week endi di altissimo livello per Latisana capitale del karate

A Latisana, nel weekend del 16 e 17 maggio, si svolgerà il 3° International Haru Gasshuku al Palazzetto dello Sport. L’evento vedrà la partecipazione di atleti e istruttori provenienti da diverse regioni, portando la cittadina del Basso Tagliamento al centro del mondo del karate. Durante le due giornate, si svolgeranno allenamenti, dimostrazioni e incontri tecnici dedicati alla disciplina.

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