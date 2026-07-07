Marine Le Pen si è vista confermare la condanna di primo grado a quattro anni di carcere, di cui due con la condizionale. Si attende la decisione della Corte d’appello di Parigi sull’ineleggibilità. La Corte: «I fatti sono gravi» «I fatti sono gravi», nonostante «l’assenza di arricchimento personale». Lo ha detto la presidente della Corte d’appello di Parigi, Michèle Agi, che ha iniziato la lettura della sentenza d’appello per Marine Le Pen nel caso degli assistenti parlamentari europei del Front National. Le Pen è entrata nell’aula del Palazzo di Giustizia di Parigi e si è seduta nello stesso posto che occupava durante il processo, per ascoltare la lettura della sentenza. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Marine Le Pen, confermata in appello la condanna a 4 anni

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MARINE LE PEN COLPEVOLE, MA LA CORSA ELETTORALE POTREBBE NON ESSERE FINITA

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