Maria Spanedda ha dedicato anni a raccontare la cucina della Sardegna, spesso ospitando visitatori internazionali in ville private e su yacht. Recentemente, ha integrato nel suo lavoro elementi di Medicina Culinaria, combinando tradizione gastronomica e approcci salutistici. La sua attività si concentra sulla valorizzazione della cucina locale, con un’attenzione particolare alle tecniche di preparazione e agli ingredienti. La sua esperienza si rivolge a chi desidera scoprire i sapori autentici dell’isola, anche in ottica di benessere.

Roma, 10 luglio 2026 – Per anni ha raccontato la Sardegna attraverso i suoi piatti, cucinando per ospiti provenienti da tutto il mondo che scelgono l’isola per soggiornare in ville private e a bordo di yacht. Poi, osservando da vicino l’evoluzione dei gusti e delle richieste della clientela internazionale, Maria Spanedda ha capito che qualcosa stava cambiando. “Sempre più persone”, racconta, “non cercano soltanto una cucina elegante o tecnicamente impeccabile. Vogliono sapere cosa stanno mangiando, da dove arrivano gli ingredienti e quale rapporto esiste tra alimentazione, salute e benessere”. Da questa consapevolezza nasce il nuovo percorso... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pane frattau con uovo poché: la tradizione sarda incontra il gusto gourmetUna chef ha rivisitato il pane frattau, un piatto tradizionale sardo, aggiungendo un uovo poché.

Architetture del sogno”, personale dell’artista sarda Maria Carmen Salis alla galleria La Nuova Forma di LancianoLa galleria La Nuova Forma di Lanciano ospita una nuova mostra dedicata all’arte contemporanea, intitolata “Architetture del sogno”.

Argomenti più discussi: Maria Spanedda: Così la cucina della Blue zone sarda incontra la Medicina culinaria; Kronplatz King Marathon e Test Days: il weekend dell’11 luglio celebra la mountain bike a Plan de Cor...

Maria Spanedda: dalla cucina della tradizione alla Blue Zone Evolution, il nuovo volto della gastronomia sardaLa cucina può custodire la memoria di una terra, ma anche evolversi senza perdere la propria identità. È questa la visione di Maria Spanedda, chef sarda e fondatrice di Private Chef Sardinia, che dopo ... adnkronos.com

Maria Spanedda: Così la cucina della Blue zone sarda incontra la Medicina culinariaPer Maria Spanedda il futuro della cucina non passa attraverso effetti scenografici o mode passeggere. La vera innovazione, spiega, consiste nel rispettare la storia di una ricetta rendendola ancora p ... dire.it