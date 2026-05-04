Architetture del sogno personale dell’artista sarda Maria Carmen Salis alla galleria La Nuova Forma di Lanciano

La galleria La Nuova Forma di Lanciano ospita una nuova esposizione dedicata all’arte contemporanea, intitolata “Architetture del sogno”. La mostra presenta una serie di opere realizzate dall’artista sarda Maria Carmen Salis, che si concentra su strutture e ambientazioni nate dall’immaginazione. La personale rimarrà aperta al pubblico per un certo periodo, offrendo l’opportunità di esplorare le creazioni dell’artista.

La Galleria La Nuova Forma di Lanciano rinnova il suo appuntamento con l’arte contemporanea e presenta “Architetture del sogno”, personale dell’artista sarda Maria Carmen Salis. La mostra, curata da Patrizia Testa, verrà inaugurata sabato 9 maggio, alle ore 18, alla presenza dell’artista e sarà.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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