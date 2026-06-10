Una chef ha rivisitato il pane frattau, un piatto tradizionale sardo, aggiungendo un uovo poché. La preparazione combina gli ingredienti classici con una tecnica culinaria che conferisce cremosità e un tocco di raffinatezza. La ricetta integra il pane, il brodo di carne e il pecorino, con l’uovo posizionato sopra come elemento finale. La versione mantiene gli elementi tradizionali, arricchendoli con un metodo di cottura che valorizza la consistenza e il sapore del piatto.

La ricetta di Alice Parretta reinterpreta il classico sardo con un uovo poché che aggiunge cremosità e raffinatezza a un piatto della tradizione. Un grande classico della cucina sarda torna protagonista in una versione easy & gourmet. Il pane frattau, piatto simbolo della tradizione contadina isolana, viene reinterpretato da Alice Parretta con un tocco contemporaneo: l’aggiunta dell’ uovo poché, che regala cremosità e un equilibrio nuovo tra consistenze e sapori. Nato come ricetta di recupero, quando il pane carasau veniva ammorbidito nel brodo e arricchito con salsa di pomodoro e pecorino, oggi il pane frattau si trasforma in una preparazione semplice ma sorprendentemente raffinata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Pane frattau con uovo poché: la tradizione sarda incontra il gusto gourmet

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