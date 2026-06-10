Pane frattau con uovo poché | la tradizione sarda incontra il gusto gourmet
Una chef ha rivisitato il pane frattau, un piatto tradizionale sardo, aggiungendo un uovo poché. La preparazione combina gli ingredienti classici con una tecnica culinaria che conferisce cremosità e un tocco di raffinatezza. La ricetta integra il pane, il brodo di carne e il pecorino, con l’uovo posizionato sopra come elemento finale. La versione mantiene gli elementi tradizionali, arricchendoli con un metodo di cottura che valorizza la consistenza e il sapore del piatto.
La ricetta di Alice Parretta reinterpreta il classico sardo con un uovo poché che aggiunge cremosità e raffinatezza a un piatto della tradizione. Un grande classico della cucina sarda torna protagonista in una versione easy & gourmet. Il pane frattau, piatto simbolo della tradizione contadina isolana, viene reinterpretato da Alice Parretta con un tocco contemporaneo: l’aggiunta dell’ uovo poché, che regala cremosità e un equilibrio nuovo tra consistenze e sapori. Nato come ricetta di recupero, quando il pane carasau veniva ammorbidito nel brodo e arricchito con salsa di pomodoro e pecorino, oggi il pane frattau si trasforma in una preparazione semplice ma sorprendentemente raffinata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Sardinien: Pane frattau | Küchen der Welt | ARTE Fernweh
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