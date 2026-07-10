Fendi la sfilata-omaggio alle cinque sorelle Maria Grazia Chiuri | Roma città ispirazionale qui ambizione all' eternità

Da roma.corriere.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scena ispirata al film Histoire d’Eau (commissionato da Karl Lagerfeld) sulle avventure di una giovane tedesca a Roma nel 1977, con la regia di Valeria Golino, ha aperto ieri sera la sfilata Fendi couture FW 2026-2027 alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea, già blindata dal primo pomeriggio per l’arrivo di tanti ospiti, top client e celebrities da tutto il mondo. Un omaggio di Maria Grazia Chiuri all’universo Fendi, dove la direttrice artistica del brand dall’ottobre scorso, mosse i primi passi nella moda.I suoi abiti non costringono, ondeggiano al ritmo dei movimenti spavaldi ma a volte trattenuti. Scivolano sul corpo, lo accarezzano: sono leggeri come quelli in chiffon con intarsi a righe nel bianco e nero. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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