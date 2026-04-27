Fendi sceglie Roma | nella Capitale la sfilata-evento firmata Maria Grazia Chiuri

Fendi ha annunciato che la sua prossima sfilata couture autunnoinverno 2026-2027 si terrà a Roma. La presentazione della collezione sarà firmata da Maria Grazia Chiuri, e si svolgerà nella capitale italiana. La scelta di Roma come location rappresenta un evento importante per il brand, che ha deciso di portare in scena questa collezione nella città storica.

Sarà Roma il palcoscenico della prima collezione couture autunnoinverno 2026-2027 di Fendi, firmata Maria Grazia Chiuri. La location resta al momento top secret, ma c’è una data confermata: giovedì 9 luglio.Fendi sfila a RomaL’annuncio è arrivato dalla maison che in una breve nota ha comunicato.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Maria Grazia Chiuri debutta con la prima sfilata per Fendi alla Milano Fashion Week A/I 2026-2027. Diverse le star sedute in prima fila.Maria Grazia Chiuri debutta con la prima sfilata per Fendi alla Milano Fashion Week A/I 2026-2027. Leggi anche: Maria Grazia Chiuri torna in Fendi come direttrice creativa Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fendi sceglie Roma, il 9 luglio il debutto di Maria Grazia Chiuri con la Couture; Maria Grazia Chiuri: La Baguette Fendi è come un progetto di design; Maria Grazia Chiuri torna alla seconda edizione di 'Forma'; Forma 2026, alla Nuvola due giorni tra moda, scuole e nuovi talenti. Fendi: a Roma a luglio il debutto di Maria Grazia Chiuri nell'alta modaLa maison italiana di lusso Fendi ha annunciato che presenterà a luglio a Roma la sua prossima sfilata di alta moda. it.fashionnetwork.com Fendi sceglie Roma, il 9 luglio il debutto di Maria Grazia Chiuri con la coutureFendi torna a Roma. E lo fa per celebrare un momento chiave del nuovo corso creativo della maison: il debutto della prima ... msn.com Fendi presenterà la collezione Couture Fall/Winter 2026-2027 a Roma. Sarà la prima linea di alta moda firmata da Maria Grazia Chiuri per la maison romana. Il debutto è previsto per il 9 luglio, in una location ancora segreta. Un evento che celebra eleganza e - facebook.com facebook Meryl Streep, Stanley Tucci, Maria Grazia Chiuri e Lena Dunham hanno detto… Scopri le frasi più interessanti e significative, condivise da personaggi del mondo della moda, dello spettacolo e non solo: uno sguardo autentico e diretto sulle parole che animan x.com