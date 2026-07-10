Margiotta è il Nuovo Responsabile del Settore Giovanile della Roma | Contratto Triennale Firmato Ecco i Dettagli

Una nuova figura si insedia a Trigoria, siglando un contratto triennale come responsabile del settore giovanile. L’ufficialità arriva con la firma, mentre l’ambiente si anima con il profumo di erba bagnata e il vociare dei giovani calciatori in fila. La società riprende a investire nel proprio vivaio, con l’obiettivo di sviluppare i talenti emergenti e rafforzare il settore giovanile.

Una porta che si apre a Trigoria, l’odore dell’erba bagnata la mattina presto, il brusio dei ragazzi in fila con lo sguardo dritto: la Roma rimette al centro il proprio vivaio. Non è solo un annuncio, è una scelta di rotta. Roma vive di talenti cresciuti in casa. Il quartiere racconta, il campo conferma. Quando il capitano si chiama Lorenzo Pellegrini e l’allenatore risponde a Daniele De Rossi, l’idea di “casa” pesa. Il vivaio giallorosso ha insegnato questo per generazioni: l’identità vale quanto un dribbling riuscito. Eppure, mantenere la linea non è semplice. Serve un timoniere. Negli ultimi anni il club ha investito su metodo, strutture e relazioni con le scuole calcio del territorio. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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MASSIMO MARGIOTTA È IL NUOVO RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA ROMA!!!

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