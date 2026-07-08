Roma Margiotta verso il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile | ufficiale la separazione con il Verona
Massimo Margiotta, dopo nove anni come Responsabile del Settore Giovanile di una squadra di calcio, si avvicina a un ruolo con una società di Roma. La separazione con il club precedente è stata ufficializzata. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’accordo o sulla data di inizio. La sua esperienza nel settore giovanile è stata confermata, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulla nuova posizione.
Dopo nove anni da Responsabile del Settore Giovanile del Verona, Massimo Margiotta si avvicina sempre di più alla Roma. L’ex dirigente gialloblù, reduce dalla separazione consensuale con il club scaligero, è il principale candidato per raccogliere l’eredità di Bruno Conti e guidare la riorganizzazione del vivaio giallorosso, uno dei settori sui quali i Friedkin intendono intervenire fortemente in vista delle prossime stagioni. Nuovo corso per il Settore Giovanile giallorosso. La Roma resta sempre attenta a tutti gli aspetti della società, a partire dalla prima squadra, passando anche dalle giovanili, bacino fondamentale per la crescita di possibili talenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Roma, rivoluzione nel settore giovanile: Margiotta pronto a prendere in mano il progettoMassimo Margiotta è vicino a diventare il nuovo responsabile del settore giovanile della Roma, sostituendo la precedente gestione.
Il nuovo responsabile del settore giovanile vanta scudetti e finali di Eurolega con Fortitudo e Milano. Dal primo luglio gli Open Day. Colpo del San Mamolo: arriva BreveglieriDal primo luglio, la Polisportiva San Mamolo ha avviato una serie di Open Day, annunciando il nuovo responsabile del settore giovanile, che ha alle...
Temi più discussi: Gasp… Margiotta-Frara, tandem di ex giallazzurri corre verso la Roma; Roma, D'Amico chiama un suo uomo per rifondare il settore giovanile di Trigoria; Roma, accelerata per Massimo Margiotta: la situazione; Settore Giovanile, l’Hellas Verona comunica la separazione da Massimo Margiotta: il responsabile verso la Roma.
Ufficiale la separazione tra l'Hellas Verona e Margiotta: il dirigente verso il ruolo di responsabile del settore giovanile della Roma ? x.gd/Vfw63 #AsRoma x.com
Riportare il settore giovanile ai massimi livelli è una delle priorità della famiglia Friedkin Per il via libera a Massimo Margiotta come nuovo responsabile del vivaio della Roma manca davvero poco: tra giorni, se non ore, l’ufficialità dovrebbe arrivare. Il dirigen facebook
Il Verona e Margiotta si separano: arriva il comunicato ufficialeIl club gialloblù ha confermato l'addio del Responsabile del Settore Giovanile, prossimo all'approdo alla Roma ... ilromanista.eu
Roma, Margiotta sempre più vicino: il punto sul nuovo responsabile del settore giovanileSecondo quanto riportato da 'La Gazzetta Regionale', Massimo Margiotta è sempre più vicino a diventare il nuovo responsabile del vivaio romanista. siamolaroma.it