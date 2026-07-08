Roma Margiotta verso il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile | ufficiale la separazione con il Verona

Notizia in breve

Massimo Margiotta, dopo nove anni come Responsabile del Settore Giovanile di una squadra di calcio, si avvicina a un ruolo con una società di Roma. La separazione con il club precedente è stata ufficializzata. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell’accordo o sulla data di inizio. La sua esperienza nel settore giovanile è stata confermata, ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulla nuova posizione.