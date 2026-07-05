Roma rivoluzione nel settore giovanile | Margiotta pronto a prendere in mano il progetto

Massimo Margiotta è vicino a diventare il nuovo responsabile del settore giovanile della Roma, sostituendo la precedente gestione. È stato scelto per rinnovare il progetto che nell’ultima stagione non ha vinto trofei.

Cambio della guardia nel vivaio della Roma: Massimo Margiotta è a un passo dal diventare il nuovo responsabile del settore giovanile giallorosso, chiamato a rilanciare un progetto che nell’ultima stagione non ha portato a casa nemmeno un trofeo. La decisione arriva a stretto giro dagli addii di due figure storiche del club, Bruno Conti – che ha lasciato il suo incarico salutando tra le lacrime – e Alberto De Rossi, anche lui ormai fuori dai piani della società. Il nuovo organigramma del settore giovanile. Non sarà un’operazione isolata. Accanto a Margiotta potrebbe infatti operare Alessandro Frara, oggi ancora legato al Frosinone, in un progetto che punta a ricostruire da zero la struttura tecnica delle giovanili romaniste. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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