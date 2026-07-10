Su Instagram è stato pubblicato un post che potrebbe indicare un imminente matrimonio tra Marco Giallini e la sua fidanzata, Giorgia Battisti. La didascalia del post fa riferimento a una possibile unione futura, alimentando le speculazioni su un possibile matrimonio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli o conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Marco Giallini e Giorgia Battisti potrebbero presto sposarsi? A scatenare le ipotesi riguardo le nozze è stato un post pubblicato su Instagram con una frase che sembra fare riferimento proprio ad una prossima unione. Marco Giallini e Giorgia Battisti verso le nozze?. A scatenare i gossip è stata una foto molto particolare pubblicata da Giorgia Battisti. Lo scatto ritrae un momento di coppia romantico con Marco Giallini. I due sono a cena insieme, abbracciati e felici. In primo piano si vede una torta con la scritta: “Allora sì!”. Una frase che in tanti hanno interpretato come una risposta ad una proposta di matrimonio. “Ma vi sposate?”, “Auguri!”, “Congratulazioni!”, hanato i follower della giornalista, convinti che la foto sia un indizio riguardante le prossime nozze. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Marco Giallini pronto alle nozze con la fidanzata? Il post su Instagram

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