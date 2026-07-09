Sta facendo il giro del web una foto di Marco Giallini con la sua compagna e la scritto "Allora sì", i due convoleranno a nozze? Marco Gialliniè molto privato per quanto riguarda le sue relazioni, cerca di mantenere sempre un certo riserbo. Nel passato ha avuto un brutto lutto e la sua vita, per certi sensi, assomiglia un po’ a quella di Rocco Schiavone. Ultimamente c’è una donna che è tornata a fargli battere il cuore, si chiamaGiorgia Battistied è molto più giovane di lui. Lei ha 37 anni e lui 63, la coppia ha quindi 26 anni di differenza. Lei nei suoi social appare come neo laureata e in molti sono rimasti colpiti da questa unione che l’attore si sta vivendo in maniera discreta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Marco Giallini si sposa? Il post che scatena il dubbio

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Si parla di: Prendiamoci una pausa stasera in tv: Marco Giallini e Claudia Gerini genitori in crisi… in buona compagnia; Prendiamoci una pausa: trama, cast, finale, dove è girato il film su Sky Cinema Uno.

E allora sì: la foto di Marco Giallini con la fidanzata Giorgia Battisti scatena i fan. Ma allora vi sposate?Una cenetta a due, i calici di vino e quel dettaglio sul tavolo che accende i rumors, insieme a tanti cuoricini ... today.it