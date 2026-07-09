Marco Giallini si sposa? Il post che scatena il dubbio

Da ildifforme.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sta facendo il giro del web una foto di Marco Giallini con la sua compagna e la scritto "Allora sì", i due convoleranno a nozze? Marco Gialliniè molto privato per quanto riguarda le sue relazioni, cerca di mantenere sempre un certo riserbo. Nel passato ha avuto un brutto lutto e la sua vita, per certi sensi, assomiglia un po’ a quella di Rocco Schiavone. Ultimamente c’è una donna che è tornata a fargli battere il cuore, si chiamaGiorgia Battistied è molto più giovane di lui. Lei ha 37 anni e lui 63, la coppia ha quindi 26 anni di differenza. Lei nei suoi social appare come neo laureata e in molti sono rimasti colpiti da questa unione che l’attore si sta vivendo in maniera discreta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

marco giallini si sposa il post che scatena il dubbio
© Ildifforme.it - Marco Giallini si sposa? Il post che scatena il dubbio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Pechino Express 2026”, spoiler clamoroso: il post che ha anticipato (per errore) i vincitori scatena i socialManca poco alla messa in onda dell’ultima puntata di Pechino Express 2026, ma sui social si è scatenata una polemica inaspettata.

Taylor Swift si sposa: tutto quello che sappiamo (e che non sappiamo) sul suo abito da sposaNon ci sono conferme ufficiali sulla data, il luogo o l’abito da sposa di Taylor Swift.

Si parla di: Prendiamoci una pausa stasera in tv: Marco Giallini e Claudia Gerini genitori in crisi… in buona compagnia; Prendiamoci una pausa: trama, cast, finale, dove è girato il film su Sky Cinema Uno.

marco giallini marco giallini si sposaE allora sì: la foto di Marco Giallini con la fidanzata Giorgia Battisti scatena i fan. Ma allora vi sposate?Una cenetta a due, i calici di vino e quel dettaglio sul tavolo che accende i rumors, insieme a tanti cuoricini ... today.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web