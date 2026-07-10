Marco Giallini matrimonio in vista? L’indiscrezione

Si parla di un possibile matrimonio per Marco Giallini. L’attore, noto per film come “Perfetti Sconosciuti” e la serie “Rocco Schiavone”, è al centro di questa indiscrezione. Non ci sono conferme ufficiali, né dettagli sulle tempistiche o altri aspetti. La notizia circola tra fonti di gossip e media, senza ulteriori precisazioni ufficiali. Giallini, che ha una lunga carriera nel cinema e in TV, non ha commentato pubblicamente questa voce.

Marco Giallini è uno degli attori italiani più amati e stimati in assoluto. Quanti i film e le serie Tv che lo hanno visto protagonista negli anni, da “Perfetti Sconosciuti” passando per le avventure del vicequestore Rocco Schiavone. Ora ecco che l’attore romano sarebbe pronto al matrimonio con la fidanzata Giorgia Battisti. Classe 1963, Marco Giallini è uno degli attori più amati nel nostro Paese. Candidato per ben sei volte sia ai David di Donatello sia ai Nastri d’Argento premio, quest’ultimo, vinto tre volte, ovvero per “ACAB – All Cops Are Bastards”, “Perfetti Sconosciuti” e “Tutta colpa di Freud”. Giallini, inoltre, dal 2016 è il volto del vicequestore Rocco Schiavone, personaggio amatissimo dal pubblico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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