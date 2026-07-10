Marc Marquez ha concluso le pre-qualifiche del Gran Premio della Germania 2026 con il miglior tempo. La sessione si è svolta nel contesto dell’undicesimo appuntamento del campionato mondiale MotoGP. Domani si saprà a che punto si trova rispetto agli altri piloti, in vista delle qualifiche ufficiali. La posizione di partenza sarà determinata in base ai tempi registrati durante la sessione. Non sono stati segnalati incidenti o problemi tecnici durante le prove.

Si sono chiuse con la migliore prestazione di Marc Marquez le pre-qualifiche del Gran Premio della Germania 2026, undicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul circuito del Sachsenring, il fuoriclasse spagnolo ha fatto valere tutta la sua esperienza stampando il crono di 1’19?394. Un segnale importante che conferma i miglioramenti fisici e che lo proietta tra i favoriti per il weekend in Sassonia. Il nove volte campione del mondo è riuscito ad anticipare l’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, distante 166 millesimi. Terza piazza per la Ducati VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio con un ritardo di 280 millesimi. Marquez in zona mista ha così commentato la giornata sulla pista tedesca: “ Abbiamo dettato il nostro ritmo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez: “Abbiamo dettato il ritmo, domani capiremo a che punto siamo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Marc Marquez: “Le Mans è una pista che mi piace, grazie ai test abbiamo fatto un bello step”Il pilota ha dichiarato di apprezzare il tracciato di Le Mans e ha aggiunto che i test recenti hanno portato a un miglioramento nelle prestazioni.

Marc Marquez: “Abbiamo fatto un passo in avanti in diversi punti. Sono soddisfatto”Durante la giornata di test a Jerez de la Frontera, il pilota ha completato le sessioni con la sua Ducati, ottenendo il quarto posto in classifica.

Si parla di: Guido Meda: Mi accusavano, ma non ho giustificato Bezzecchi. Sapevo che Marc Marquez non si ritirava.

Provate a prenderlo! Marc Marquez gioca allo scontento che non può permetterselo dopo le Prequalifiche del Sachsenring: Manca qualcosaSi è messo davanti a tutti, ma spiega che manca ancora qualcosa: Marc Marquez non è del tutto contento dopo le prequalifiche del GP di Germania. Però ha voglia di scherzare, sia sul botto rimediato al ... mowmag.com

Guido Meda: Mi accusavano, ma non ho giustificato Bezzecchi. Sapevo che Marc Marquez non si ritiravaGuido Meda analizza la MotoGP 2026 per Fanpage.it: la metamorfosi di Bezzecchi, l'incognita Márquez, il fenomeno Ogura e il futuro del Motomondiale ... fanpage.it