Durante la giornata di test a Jerez de la Frontera, il pilota ha completato le sessioni con la sua Ducati, ottenendo il quarto posto in classifica. Dopo aver lavorato su vari aspetti della moto, ha dichiarato di aver fatto progressi in diversi settori e di essere soddisfatto dei risultati ottenuti. Le prove si sono svolte in un clima di lavoro concentrato, con attenzione alle varie modifiche apportate alla moto.

Marc Marquez ha chiuso, con la sua Ducati, al quarto posto la giornata odierna di test a Jerez de la Frontera. Per uno degli uomini simbolo della storia del Motomondiale una giornata tranquilla e anche positiva, come sottolineato anche ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “ Abbiamo provato un mix di tante cose e penso che abbiamo fatto un passo avanti in diversi punti in cui abbiamo sofferto quest’anno. Vediamo. Dobbiamo lottare. Fra tre settimane abbiamo un altro test a Barcellona e dobbiamo valutare bene quando fare questo step perché si può omologare solo una carena in più. Dobbiamo capire bene, ma sono soddisfatto come pilota. Quando hai tante cose da provare è impegnativo, ma anche divertente.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez: “Abbiamo fatto un passo in avanti in diversi punti. Sono soddisfatto”

MARC MARQUEZ FURIOSO NEL BOX: IL VIDEO CHE INCASTRA LA DUCATI!

Notizie correlate

Marc Marquez ammette: “Potrei ritirarmi sereno e soddisfatto”I primi tre appuntamenti del Mondiale 2026 di MotoGP sono andati in archivio e per Marc Marquez la situazione è da valutare.

Juan Jesus parla chiaro: «VAR? Ad oggi non vedo un miglioramento. Per me abbiamo fatto un passo indietro e non in avanti»Chiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position… Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate!...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: MotoGP, Marc Marquez: Ho vinto grazie un errore, oggi qualche santo mi ha aiutato; Marquez sull'erba di Jerez? Lui si difende dalle accuse: Tutto secondo regolamento; MotoGP | Ducati difende il feudo Jerez con Alex Marquez, ma ha il sapore di una vittoria di Pirro; Bagnaia dalle retrovie alla lotta per la vittoria: il racconto della sua Sprint.

Marc Marquez: Abbiamo fatto un passo in avanti in diversi punti. Sono soddisfattoMarc Marquez ha chiuso, con la sua Ducati, al quarto posto la giornata odierna di test a Jerez de la Frontera. Per uno degli uomini simbolo della storia ... oasport.it

Marc Marquez: Abbiamo fatto un passo avanti, la nuova aerodinamica sembra aiutarmiMarc Marquez ha commentato su Sky Sport la giornata di test di Jerez: Abbiamo provato un mix di tante cose e penso che abbiamo fatto un passo avanti in diversi punti in cui abbiamo sofferto quest'ann ... sport.sky.it

La caduta di Marc Marquez (https://www.youtube.com/live/m-gixdv3BF8si=YwWGeSSqv-xGsfRA) durante il corso del secondo giro del GP di Spagna ha privato il GP di uno dei suoi protagonisti. Provarlo a spiegarne i moitivi, Carlo, Paolo e Matteo. - facebook.com facebook

Marc Marquez ha rinnovato con Ducati Corse fino al 2028. Non si sa se il contratto sarà 2 anni o un 1+1 con clausola ma la cosa certa è che Marc ha firmato già dai test di Sepang. Se la Ducati non comunica, non è per esitazione, ma per necessità. I cinque c x.com