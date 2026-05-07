Il pilota ha dichiarato di apprezzare il tracciato di Le Mans e ha aggiunto che i test recenti hanno portato a un miglioramento nelle prestazioni. La squadra si prepara a tornare in pista in Francia con l’obiettivo di invertire la rotta di questa stagione. La gara si svolge dopo settimane di allenamenti e aggiornamenti tecnici, con il team che spera di ottenere risultati più soddisfacenti.

Marc Marquez riparte da Le Mans (Francia) con l’ambizione di cambiare la tendenza in questo Mondiale 2026 di MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati, campione del mondo in carica, è reduce da un week end a Jerez de la Frontera, dove la domenica di gara è stata piuttosto amara, dopo che la Sprint Race era stata impressa dal suo marchio. Una caduta in curva-11 ha posto fine alle sue ambizioni. Nel lunedì di test in Andalusia, comunque, Marquez ha saputo trarre spunti utili. La scuderia di Borgo Panigale sta lavorando duramente per rispondere a un’Aprilia che ha sorpreso per il grande passo in avanti che ha saputo compiere. La classifica generale, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin ai primi due posti, parla chiaro.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez: “Le Mans è una pista che mi piace, grazie ai test abbiamo fatto un bello step”

DOBLE DE MÁRQUEZ en MotoGP JEREZ 2026 | Álex Márquez / Bezzecchi / Di Giannantonio | DURALAVITA #4

Notizie correlate

MotoGP, i precedenti di Marc Marquez a Le Mans. Una storia divisa tra successi e caduteIl Mondiale di MotoGP 2026 torna in scena e prosegue nella sua classica campagna europea di questo periodo del calendario.

MotoGP, Alex Marquez: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro nei test, mi sento più pronto dell’anno scorso”Alex Marquez si presenta al via del Mondiale MotoGP 2026 da vice-campione iridato in carica, dopo aver disputato di gran lunga la miglior stagione...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: MotoGP, i precedenti di Marc Marquez a Le Mans. Una storia divisa tra successi e cadute; Marquez nella polvere: Ducati, non siamo al livello di pensare al titolo; Marquez: Le Mans mi piace molto. Nei test un bel passo avanti; A Jerez lo spunto migliore è di Marc Marquez: suo il 'Best take off'.

MotoGP | GP Le Mans, Marquez: Tracciato che mi piaceMarc Marquez arriva a Le Mans dopo la vittoria nella gara Sprint di Jerez e la caduta nella gara domenicale e un successivo test svolto sempre sulla pista spagnola. Nella scorsa stagione il nove volte ... motograndprix.motorionline.com

Marquez e Bagnaia sperano il Le Mans: pista che valorizza le qualità di DucatiEntrambi hanno bisogno di un weekend solido. Marc: è un circuito che mi piace. Pecco: le soluzioni del test potranno darci una mano ... gpone.com

MARC MARQUEZ CARICO IN VISTA DI LE MANS Marc Márquez si presenta a Gran Premio di Francia con fiducia crescente dopo i segnali incoraggianti arrivati dagli ultimi test. “Le Mans mi piace molto” — un feeling chiaro con il tracciato francese, dove in pa - facebook.com facebook

MotoGP: Spagna, Marc Marquez vince la Sprint. Precede Bagnaia e Morbidelli. Tre Ducati sul podio. Fuori Bezzecchi #ANSA x.com