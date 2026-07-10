Maran Pd | ‘per l’Agenda 2030 servono 4000 miliardi’

Secondo un rappresentante politico, per attuare l’Agenda 2030 sono necessari circa 4.000 miliardi di euro. L’obiettivo principale dell’iniziativa è migliorare le condizioni di vita a livello globale, riducendo povertà e fame e affrontando i mutamenti climatici. La cifra richiesta evidenzia la portata degli investimenti richiesti per raggiungere gli obiettivi stabiliti.

“L’Agenda 2030 ha obiettivi estremamente concreti: aiutare gli esseri umani in tutto il pianeta a emanciparsi da povertà e fame e a gestire meglio i cambiamenti climatici”. Lo ha detto l’eurodeputato Pierfrancesco Maran (Pd) a margine della plenaria del Parlamento europeo, sull’attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile in vista del Forum politico di alto livello del 2026. “L’Agenda 2030 ha obiettivi estremamente concreti: aiutare gli esseri umani in tutto il pianeta a emanciparsi da povertà e fame e a gestire meglio i cambiamenti climatici”. Lo ha detto l’eurodeputato Pierfrancesco Maran (Pd) a margine della plenaria del Parlamento europeo,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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