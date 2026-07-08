Sviluppo sostenibile Maran Pd | Dopo pandemia e conflitti l’Agenda 2030 ha rallentato l’Ue tenga alta l’attenzione

Dopo la pandemia e i conflitti, l’Agenda 2030 ha subito un rallentamento. Maran, parlamentare del Pd, ha chiesto all’Unione Europea di mantenere alta l’attenzione su questi obiettivi. L’obiettivo principale è aiutare le persone a uscire da povertà e fame, oltre a migliorare la gestione dei cambiamenti climatici. La strategia prevede azioni concrete per favorire lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo.

“L’Agenda 2030 ha obiettivi estremamente concreti: aiutare gli esseri umani in tutto il pianeta a emanciparsi da povertà e fame e a gestire meglio i cambiamenti climatici”. Lo ha detto l’eurodeputato Pierfrancesco Maran (Pd) a margine della plenaria del Parlamento europeo, sull’attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile in vista del Forum politico di alto livello del 2026. “Per raggiungere questi obiettivi servono investimenti stimati in 4mila miliardi di euro a livello globale”, ha aggiunto, indicando il ruolo dell’Europa nel sostenere neutralità climatica, lotta alla povertà e accesso a energia pulita e a prezzi accessibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sviluppo sostenibile, Maran (Pd): Dopo pandemia e conflitti lAgenda 2030 ha rallentato, lUe

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