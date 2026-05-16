Notizie Asvis c’è un gap di 4mila miliardi l’anno per finanziare l’Agenda 2030

Secondo un rapporto pubblicato dall’Asvis, l’alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, esiste una differenza di circa 4.000 miliardi di euro all’anno tra le risorse attualmente disponibili e quelle necessarie per finanziare gli obiettivi dell’Agenda 2030. Il report evidenzia come questa carenza di fondi rappresenti un ostacolo significativo per il raggiungimento delle mete di sviluppo sostenibile entro la scadenza prefissata. La stima si basa sulle analisi condotte dal Comitato di Redazione del sito dell’Asvis.

Testo di Tommaso Tautonico del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 20 aprile 2026 Il Financing for sustainable development report 2026 evidenzia un peggioramento delle condizioni finanziarie globali: debito ai massimi da 20 anni, aiuti in calo fino al 23% e investimenti esteri in diminuzione dell’11%. 200426 Il sistema globale di finanziamento dello sviluppo sostenibile sta attraversando una fase di deterioramento, in cui progressi costruiti negli ultimi decenni risultano oggi rallentati o, in alcuni casi, invertiti. A dichiararlo è il Financing for Sustainable Development Report 2026 delle Nazioni Unite, secondo cui a pesare sono la crescente frammentazione economica, l’aumento delle tensioni geopolitiche e l’indebolimento della cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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. @andrea_farinet, Presidente @pubbliprogresso: Abbiamo un'alleanza storica con #ASviS per cui ringrazio il @SalonedelLibro di ospitare questo spazio per discutere di temi così importanti. C'è ancora molto da fare per colmare un vuoto di rappresentanza s x.com

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