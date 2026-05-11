Caorle Street Groove | tre street band trasformano il centro in un palcoscenico a cielo aperto

Da veneziatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026, a partire dalle 17.30, le vie di Caorle si animeranno con le esibizioni di tre street band che proporranno generi come funk, jazz e altri ritmi. L’evento, intitolato Caorle Street Groove, trasformerà il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto, coinvolgendo i passanti in una giornata dedicata alla musica dal vivo. Le band si esibiranno in diversi punti del centro cittadino, creando un’atmosfera vibrante e dinamica.

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Sabato 16 maggio 2026 dalle 17.30 le vie di Caorle si riempiono di funk, jazz e ritmo con Caorle Street Groove. Tre street band — Lake Funk Street Band, Funkasin Street Band e Tiger Dixie Band — percorreranno itinerari diversi attraverso il centro storico, con soste-concerto in Piazza Papa.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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