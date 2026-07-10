mali i mercenari russi alla riconquista del nord a caro prezzo

Notizia in breve

Un convoglio delle forze maliane e dei mercenari russi è stato colpito da ripetute imboscate durante un’operazione nel nord del Mali. Secondo fonti locali, almeno 50 persone tra militari e contractor sono state uccise. L’attacco è avvenuto mentre l’esercito di Bamako, con il supporto aereo, stava tentando di riprendere il controllo di Anéfis, una zona strategica. La regione continua a essere teatro di scontri tra forze locali e gruppi armati.