Mali i mercenari russi alla riconquista del nord A caro prezzo
Un convoglio delle forze maliane e dei mercenari russi è stato colpito da ripetute imboscate durante un’operazione nel nord del Mali. Secondo fonti locali, almeno 50 persone tra militari e contractor sono state uccise. L’attacco è avvenuto mentre l’esercito di Bamako, con il supporto aereo, stava tentando di riprendere il controllo di Anéfis, una zona strategica. La regione continua a essere teatro di scontri tra forze locali e gruppi armati.
La guerra dimenticata del Sahel L'esercito di Bamako e gli Afrika Corps all'offensiva con copertura aerea. Ripresa Anéfis, ma il convoglio finisce sotto ripetute imboscate: «Uccisi 50 tra militari e contractor». Ferito il leader jihadista Iyad Ag Ghali. Dal Niger Lavrov promette ancora più cooperazione «a livello militare, con la fornitura di nuovi equipaggiamenti» La guerra dimenticata del Sahel L'esercito di Bamako e gli Afrika Corps all'offensiva con copertura aerea. Ripresa Anéfis, ma il convoglio finisce sotto ripetute imboscate: «Uccisi 50 tra militari e contractor». Ferito il leader jihadista Iyad Ag Ghali. Dal Niger Lavrov promette ancora più cooperazione «a livello militare, con la fornitura di nuovi equipaggiamenti» Una lunga storia inedita in due puntate. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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I ribelli del Mali attaccano un convoglio di soldati e mercenari russi reddit
(non guardate la foto pixellata, è un pugno nello stomaco ) è importante che la gente sappia. Questa è la normalità dei mercenari russi. Non solo in Mali, ma anche in Siria o in Ucraina. Ed è uno dei motivi per cui gli ucraini combatteranno fino alla morte. . x.com
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