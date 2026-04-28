Mali Africa Corps costretti a lasciare Kidal | prima sconfitta per i mercenari russi

In Mali, i combattenti sostenuti dalla Russia si sono visti costretti a lasciare la città di Kidal, un punto chiave nel nord del paese. La ritirata è arrivata a seguito di attacchi coordinati da parte di gruppi jihadisti e ribelli tuareg, rendendo questa operazione la prima sconfitta significativa per le forze mercenarie coinvolte. La situazione si mantiene tesa e in evoluzione nella regione.

(Adnkronos) – Situazione sempre più critica in Mali, dove i combattenti degli Africa Corps, sostenuti dalla Russia, sono stati costretti a ritirarsi dalla città strategica di Kidal dopo attacchi coordinati di jihadisti e ribelli tuareg. Si tratta della prima battuta d’arresto significativa per il gruppo paramilitare russo operativo all'estero, nato il 20 novembre del 2023. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: I russi dell’Africa Corps trattano la fuga da Kidal Mali, le truppe e i mercenari russi si ritirano da Kidal dopo gli attacchi dei ribelliLe truppe maliane e i mercenari russi si sono ritirati dalla città settentrionale di Kidal dopo una serie di attacchi coordinati in tutto il paese da... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mali travolto da tuareg e jihadisti. Ucciso il ministro della Difesa, il rischio di secessione di Azawad (di M. Giusti); Assalto a Goita, Mali nel caos; Un duro colpo per Putin in Africa con le forze russe cacciate dalla roccaforte del Mali da separatisti e jihadisti; I russi dell’Africa Corps trattano la fuga da Kidal. Mali: la partenza dei mercenari russi dell'Africa Corps da KidalLa città è ora sotto il controllo dei tuareg separatisti del Fronte di Liberazione Azawad (FLA). I mercenari russi sostenevano le truppe governative che si sono dovute ritirare dalla città ... rainews.it As Russia's Africa Corps fights in Mali, witnesses describe atrocities from beheadings to rapesDOUANKARA: A new Russian military unit that replaced the Wagner mercenary group is carrying out abuses including rapes and beheadings as it teams up with Mali 's military to hunt down extremists, ... msn.com I miliziani russi dell’Africa corps non hanno mosso un dito mentre il regime di Bamako affrontava la peggiore crisi da quando ha conquistato il potere. Leggi l'opinione di Pierre Haski. - facebook.com facebook #Mali #Russia | Gli Africa Corps hanno anche molto probabilmente perso un elicottero Mi-35M con il relativo equipaggio durante gli scontri di ieri, sabato 25 aprile, nella regione orientale di Gao. In un primo tempo si era ritenuto che si trattasse di un velivolo x.com