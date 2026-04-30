il fallimento dei mercenari russi in mali

Un gruppo di mercenari russi incaricati di supportare le forze maliane contro gruppi jihadisti e indipendentisti ha abbandonato la missione, lasciando il territorio. La loro presenza era stata annunciata come un aiuto strategico, ma secondo le fonti, dopo alcuni scontri, sono fuggiti dal luogo degli incidenti. La situazione si è complicata ulteriormente con l’assenza di forze di supporto e senza aver raggiunto gli obiettivi prefissati.

Dovevano aiutare i soldati maliani contro jihadisti e indipendentisti, ma sono scappati lasciando diverse città sotto il controllo degli insorti Lunedì i mercenari russi di Africa Corps hanno lasciato Kidal, un importante città dell’est del Mali finita sotto il controllo dei miliziani jihadisti e dei ribelli indipendentisti loro alleati. Due giorni prima, e dopo mesi di attacchi, gli insorti avevano avviato un’operazione coordinata contro varie città maliane. Ne avevano colpite almeno sei contemporaneamente e ora stanno assediando la capitale Bamako. I mercenari russi avrebbero dovuto aiutare i soldati maliani a respingere gli insorti ma sono scappati dopo i primi attacchi: hanno fatto un accordo con gli insorti che ha permesso loro di andare via coi mezzi militari lasciando lì solo parte dell’equipaggiamento.🔗 Leggi su Ilpost.it

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RUSSIAN MERCENARIES CRUSHED in MALI! Heavy Fighting Continues Across Central Regions

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