Un deputato di Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge che elimina la necessità di rinnovi periodici per i permessi di parcheggio riservati alle persone con disabilità grave. La proposta mira a semplificare la gestione dei permessi, eliminando procedure ripetitive e burocrazia inutile. Attualmente, i titolari devono effettuare rinnovi regolari, ma la nuova legge prevede che i permessi siano validi senza scadenza, a meno di eventuali revoche.

Fabio Raimondo, deputato di Fratelli d’Italia, ha presentato una proposta di legge per evitare il supplizio dei rinnovi del permesso di parcheggio per le condizioni di disabilità grave. Una proposta seria e moderna che ha l’obiettivo di semplificare la vita anche alle famiglie, costrette a chiedere continui rinnovi per quanti abbiano i requisiti previsti dalla legge 104. La proposta di legge. La proposta di legge depositata lo scorso 20 maggio prevede che, per il parcheggio europeo, cioè il permesso di poter utilizzare un veicolo con il contrassegno per i familiari che vivono con una persona che abbia una disabilità permanente, sia immanente, senza lo stress attuale di un rinnovo che in taluni casi richiede addirittura la presenza fisica del soggetto con disabilità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Mai più burocrazia e rinnovi inutili per il parcheggio per i disabili: la proposta di legge di Fratelli d’Italia

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