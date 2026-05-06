Meno burocrazia regole più chiare | la proposta di legge della Regione Marche sulla semplificazione

Una nuova proposta di legge nella Regione Marche mira a semplificare il rapporto tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese. La proposta prevede la riduzione delle leggi obsolete, l’eliminazione di adempimenti considerati superflui e la creazione di regole più chiare. L’obiettivo è rendere più snelli i processi e migliorare l’efficienza dei servizi pubblici, con un’attenzione particolare alla riduzione della burocrazia.

ANCONA – Tagliare perate, cancellare adempimenti inutili e rendere più semplici i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese. È questo l’obiettivo della proposta di legge regionale sulla semplificazione approvata dalla Giunta delle Marche e ora all’esame dell’Assemblea.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Droni in agricoltura, Confai: passo avanti sulla semplificazione, ora servono regole operative chiare“L’approvazione della recente risoluzione in Commissione Agricoltura del Senato è un segnale positivo verso un maggiore impiego dei droni nel settore... Cisint (Lega): Una proposta di legge per regole chiare contro la radicalizzazione – Il video(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2026 “Diciamo No alla Poligamia e alle moschee dove si predica l’odio verso l’Occidente. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Meno burocrazia, regole più chiare: la proposta di legge della Regione Marche; Contributi a Fondo Perduto 2026: Cos’è, Come Funziona e Beneficiari. Meno burocrazia, regole più chiare: la proposta di legge della Regione MarcheTagliare leggi superate, cancellare adempimenti inutili e rendere più semplici i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese. È questo l’obiettivo della proposta di legge regionale s ... picusonline.it Regione Marche, via alla legge taglia-burocraziaIl testo, ora all’esame dell’Assemblea legislativa, punta a eliminare adempimenti inutili e semplificare il rapporto tra Regione, cittadini e imprese ... centropagina.it FanoTV. . Occhio alla NOTIZIA ~ Il telegiornale di FanoTV ~ Seguici sul canale 19 del digitale terrestre (visibile in tutta la Regione Marche) o sul nostro sito www.occhioallanotizia.it - facebook.com facebook