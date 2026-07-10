Alessandro Guarasci - Città del Vaticano L’intelligenza artificiale crea o toglie posti di lavoro? Un dilemma che non troverà risposte facili né immediate. Ma che comunque ha bisogno di essere affrontato per governare gli algoritmi e le reti neurali. Gli studi ci dicono che un posto di lavoro su quattro è a rischio nei prossimi anni, ma al contempo nuove professioni, nuovi profili si affacceranno sul mercato del lavoro, a patto però che la formazione sia costante e mirata. Di questo si è parlato ieri, 9 luglio, nell’incontro nella sede della Cisl a Roma, dal titolo: “Custodire l’umano nella trasformazione tecnologica”, alla luce dell’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Magnifica humanitas, la Cisl: l'IA rispetti la dignità del lavoro

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Su Tv 2000 il servizio relativo alla sessione seminariale del Comitato Esecutivo #Cisl dedicato alla Magnifica Humanitas, con interviste alla Segretaria Generale #DanielaFumarola e all’economista Leonardo Becchetti. Guarda il video media.datastampa.it/ x.com

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