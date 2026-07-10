Magnifica humanitas la Cisl | l' IA rispetti la dignità del lavoro
Un nuovo regolamento sulla gestione dell’intelligenza artificiale è stato annunciato, con l’obiettivo di garantire che l’uso di queste tecnologie rispetti la dignità del lavoro. La proposta prevede norme più stringenti per le aziende che impiegano sistemi di intelligenza artificiale, con particolare attenzione alla tutela dei diritti dei lavoratori. La questione della creazione o perdita di posti di lavoro rimane aperta, senza risposte definitive.
Alessandro Guarasci - Città del Vaticano L’intelligenza artificiale crea o toglie posti di lavoro? Un dilemma che non troverà risposte facili né immediate. Ma che comunque ha bisogno di essere affrontato per governare gli algoritmi e le reti neurali. Gli studi ci dicono che un posto di lavoro su quattro è a rischio nei prossimi anni, ma al contempo nuove professioni, nuovi profili si affacceranno sul mercato del lavoro, a patto però che la formazione sia costante e mirata. Di questo si è parlato ieri, 9 luglio, nell’incontro nella sede della Cisl a Roma, dal titolo: “Custodire l’umano nella trasformazione tecnologica”, alla luce dell’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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