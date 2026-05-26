Il leader dell’UGL ha commentato l’enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leone XIV, sottolineando che questa invita a mettere al centro del cambiamento l’essere umano, in un momento in cui l’intelligenza artificiale e l’automazione stanno avanzando rapidamente.

“L’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV rappresenta un richiamo forte e attuale alla centralità della persona in una fase di trasformazione epocale segnata dall’avanzata dell’intelligenza artificiale e dell’automazione. Condividiamo l’allarme lanciato dal Pontefice sui rischi di un modello tecnologico che, se lasciato senza regole, potrebbe ampliare disuguaglianze sociali, precarietà e divari occupazionali. È fondamentale che il processo di transizione digitale sia accompagnato da un investimento strutturale nella formazione continua e nella riqualificazione professionale dei lavoratori, per evitare che l’innovazione tecnologica si trasformi in un fattore di esclusione sociale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Magnifica Humanitas, Paolo Capone, Leader UGL: “L’IA va governata mettendo al centro lavoro, dignità e partecipazione”

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