Lavoro automazione e dignità umana nella Magnifica Humanitas

Un nuovo rapporto tra lavoro, automazione e dignità umana sta emergendo. In un intervento pubblico, si è sottolineato che la creazione umana si trova di fronte a una scelta importante. L'attenzione si concentra sulla relazione tra progresso tecnologico e rispetto per l’essere umano, evidenziando come la tecnologia possa influenzare il valore del lavoro e la dignità delle persone.

Nella Magnifica Humanitas Leone XIV affronta lavoro e automazione nell’età dell’Ia, denunciando il rischio di disoccupazione tecnologica, sorveglianza algoritmica e dequalificazione. L’innovazione è legittima solo se orientata alla dignità della persona, al bene comune e a un lavoro umano più libero e creativo. L’intervento di Benedetto Delle Site, presidente nazionale Movimento Giovani Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) “La magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l’umanità abitano insieme”, così si apre Magnifica Humanitas, l’enciclica di Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Formiche.net

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