Dentro il crac Cofari da 10 milioni | le carte che mostrano chi potrebbe riavere i suoi soldi e chi no

Notizia in breve

La Cooperativa Facchini Riuniti di Ravenna, coinvolta in un default da 10 milioni di euro, si trova al centro di un procedimento che potrebbe determinare chi recupererà parte delle somme perdute. Le autorità hanno esaminato documenti e carte processuali che indicano quali creditori potrebbero ottenere un rimborso parziale, mentre altri potrebbero restare senza risarcimento. La vicenda si sviluppa attraverso una serie di passaggi giudiziari e verifiche patrimoniali, con esiti ancora da definire.