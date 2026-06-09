Dentro il crac Cofari da 10 milioni | le carte che mostrano chi potrebbe riavere i suoi soldi e chi no
La Cooperativa Facchini Riuniti di Ravenna, coinvolta in un default da 10 milioni di euro, si trova al centro di un procedimento che potrebbe determinare chi recupererà parte delle somme perdute. Le autorità hanno esaminato documenti e carte processuali che indicano quali creditori potrebbero ottenere un rimborso parziale, mentre altri potrebbero restare senza risarcimento. La vicenda si sviluppa attraverso una serie di passaggi giudiziari e verifiche patrimoniali, con esiti ancora da definire.
La complessa parabola della Cooperativa Facchini Riuniti (Cofari) di Ravenna si arricchisce di un capitolo decisivo e, per certi versi, drammatico. Dopo il decreto ministeriale di fine 2025 che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, l’esame dello stato passivo - firmato dal. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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