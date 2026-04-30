A Trieste tre uomini sono stati denunciati per ricettazione dopo il furto di carte Magic del valore di 100.000 euro, originariamente sottratte a Milano. Durante le operazioni, sono state sequestrate numerose carte da collezione, che erano state presumibilmente acquistate o detenute dai denunciati. L'indagine ha portato all'identificazione dei soggetti coinvolti e al sequestro del materiale rubato. La vicenda ha suscitato interesse nel mondo delle carte collezione e degli appassionati.

Tre cittadini italiani sono stati denunciati per ricettazione tra Milano e Trieste. La polizia ha recuperato numerose carte da gioco da collezione rubate, per un valore stimato di 100.000 euro. I fatti sono avvenuti lo scorso 22 aprile, quando gli indagati sono stati fermati mentre tentavano di immettere sul mercato illecito la refurtiva. Le indagini e il furto delle carte da collezione Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio da un furto avvenuto nel giugno 2025 a Milano. In quell’occasione, un collezionista aveva subito la sottrazione di numerose carte da gioco “Magic“, il cui valore complessivo è stato stimato in circa 100.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trieste, il caso del furto di carte Magic dal valore di 100mila euro: tre uomini denunciati

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Trieste, il caso del furto di carte Magic dal valore di 100mila euro: tre uomini denunciatiTre italiani denunciati per ricettazione a Trieste: recuperate carte da collezione rubate a Milano per 100.000 euro. virgilio.it

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