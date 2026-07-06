Firenze, 6 luglio 2026 – Torna, sabato 11 luglio alle ore 21, nella suggestiva Cavea del teatro del Maggio uno dei più amati capolavori di Gioachino Rossini, Il barbiere di Siviglia nel sempreverde, attuale, divertente e coloratissimo allestimento con la regia e impianto scenico di Damiano Michieletto. Sul podio, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Maggio, Riccardo Bisatti, giovane talento e una delle più interessanti scoperte direttoriali degli ultimi anni che aveva già diretto lo stesso allestimento, proposto sempre in Cavea nel luglio del 2024. Il Coro del Maggio è diretto da Lorenzo Fratini. La regia ripresa da Stefania Grazioli è firmata da Damiano Michieletto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maggio, in scena ‘Il barbiere di Siviglia’ di Gioachino Rossini

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