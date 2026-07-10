Il 21 aprile 2026, è stato inaugurato il MAG49 – Museo Artistico Grossi, situato in Salita Tarsia 62 a Napoli. La struttura rappresenta un nuovo spazio espositivo aperto al pubblico. La data segna l'apertura ufficiale del museo, che si propone di ospitare varie esposizioni e opere d’arte. L'inaugurazione è avvenuta con un evento pubblico, senza ulteriori dettagli su esposizioni o programmazione specifica.

Dal 21 aprile 2026, Napoli ha assistito a qualcosa che va oltre la semplice apertura di uno spazio espositivo. In Salita Tarsia 62 è stato inaugurato il . COS’E’ IL MAG49 E’ un luogo, che si inserisce con decisione, nel tessuto culturale della città come presidio di ricerca, formazione e confronto. Capace di mettere in relazione arte, pensiero e comunità. CHI E’ IL MAESTRO LUIGI GROSSI? Al centro di tutto, la figura del Maestro Luigi Grossi. Artista formatosi al di fuori dei circuiti accademici, nelle botteghe artigiane napoletane. Grossi ha sviluppato in oltre sessant’anni di attività una ricerca coerente e riconoscibile, fondata su un rapporto diretto e fisico con la materia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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