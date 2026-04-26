Kiev Zelensky e Grossi alla mostra permanente su Chernobyl al Museo Nazionale

Domenica, il presidente ucraino e il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica hanno visitato la mostra permanente dedicata a Chernobyl, allestita presso il Museo nazionale di Kiev. La visita si è svolta in un momento in cui il luogo continua a essere simbolo di un grande disastro nucleare. La mostra raccoglie esposizioni su eventi e conseguenze legate al disastro del 1986.

Il presidente ucraino Zelensky e il direttore dell’AIEA, Rafael Grossi, hanno visitato domenica la mostra permanente di Chernobyl, inaugurata presso il Museo nazionale di Kiev. La loro visita avviene nel 40° anniversario del disastro nucleare di Chernobyl. In precedenza Zelensky aveva celebrato l’anniversario avvertendo che gli attacchi russi rischiano di ripetere la storia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Kiev, Zelensky e Grossi alla mostra permanente su Chernobyl al Museo Nazionale Notizie correlate Al Museo Archeologico Nazionale di Firenze la mostra "Icone di potere e bellezza"Dopo il grande successo di pubblico la mostra Idoli di potere e bellezza al Museo Archeologico Nazionale di Firenze è prorogata fino al 14 giugno... Una nuova installazione permanente al Museo M9La collezione permanente del museo M9 di Mestre si arricchisce di un nuovo tassello dedicato alla comprensione della storia del Novecento italiano.