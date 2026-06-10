torna amico museo al museo delle terre nuove

Nel Museo delle Terre Nuove, il progetto Amico Museo riprende le sue attività con laboratori e visite guidate dedicate a famiglie e adulti. Le iniziative si concentrano su temi come fotografia, paesaggio e sostenibilità, coinvolgendo i partecipanti in percorsi educativi e pratici. L’evento si svolge a partire dal 10 giugno 2026, offrendo occasioni di approfondimento e scoperta nel contesto del museo.

Arezzo, 10 giugno 2026 – . Laboratori e visite guidate per famiglie e adulti tra fotografia, paesaggio e sostenibilità. Tre appuntamenti in programma il 13 e il 27 giugno nell'ambito della mostra "Dimorare. In viaggio con Alex MacLean" Anche quest’anno il Museo delle Terre Nuove rinnova il suo appuntamento con Amico Museo, l’iniziativa promossa dalla Regione Toscana che apre le porte dei luoghi della cultura con un ricco calendario di visite guidate, esposizioni e attività straordinarie. Per l’edizione 2026, il museo propone tre appuntamenti distribuiti in due sabati di giugno, con un focus speciale sulla mostra fotografica “Dimorare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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