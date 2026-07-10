Madre e figlia diplomate lo stesso giorno in due istituti di Gela | la storia di Lorella e Giordana

Da gazzettadelsud.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Madre e figlia si sono diplomate lo stesso giorno in due scuole diverse di Gela, ottenendo entrambe il massimo dei voti. Lorella Sanfilippo, cinquantenne, e Giordana La Vigna, diciottenne, hanno concluso il percorso di studi con 100 e 100. La cerimonia si è svolta contemporaneamente, segnando un risultato condiviso tra madre e figlia. Entrambe hanno conseguito il diploma con il massimo dei voti, dopo aver completato gli studi in istituti diversi.

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Madre e figlia diplomate lo stesso giorno in due istituti scolastici di Gela (Caltanissetta). La cinquantenne Lorella Sanfilippo e la figlia diciottenne Giordana La Vigna hanno concluso il percorso di studi, insieme e con il massimo dei voti, per entrambe 100100. Lorella Sanfilippo, che il diploma lo aveva già conseguito, si è rimessa tra i banchi per il percorso di studi dell’istituto alberghiero "Sturzo-Morselli", indirizzo enogastronomia, frequentando i corsi serali nella classe 5A. La figlia, invece, ha ottenuto il diploma al liceo scientifico «Elio Vittorini» di Gela, a sua volta con il massimo dei voti, nella classe 5ES.... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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