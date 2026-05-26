La mia vita da docente itinerante | 24 km al giorno in auto diviso tra due istituti Lo stipendio è offensivo
Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un docente di Palermo, Francesco, che si definisce "professore itinerante": "Ogni giorno percorro mediamente 24 chilometri in macchina. Lavoro per due diversi Istituti Comprensivi, frammentato su ben 8 plessi scolastici differenti. Il mio stipendio, tolte le spese di trasporto e l'usura del mezzo proprio, diventa quasi offensivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
SIWAN, BIHARBEST CRANE OPERATOR COURSE / MOBILE CRANE TRAININGIN SARAN,GOPALGANJ, BIHAR
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: “La Lamborghini distrutta è mia, mi devi 285mila euro”: il boss Esposito “lo Scognato” arrestato per estorsione
Gaia da 12 anni in Kenya: “Ero sposata con un Masai, mia figlia è cresciuta nella savana: una vita diversa è possibile”Da dodici anni, Gaia Dominici vive in Kenya con sua figlia, nata dal matrimonio con un guerriero Masai.
Argomenti più discussi: Maldive: Monica e l'amore per il mare, 'la mia vita per lui'; Chi ha paura della felicità? I dirigenti scolastici e la felicità degli insegnanti; Ringrazio i miei docenti, dall'Alberghiero al Campionato Mondiale della Pizza. Il Prof: La più grande soddisfazione della mia carriera. Portiamo le aziende nella scuola, ecco perché INTERVISTE; Non lasciamo soli i giovani davanti alla rivoluzione digitale.
Sono docente, madre, moglie, figlia. Le mie giornate iniziano prima dell’alba e finiscono quando la casa finalmente tace. Tra lezioni da preparare, una madre anziana da assistere, due figli ormai grandi ma ancora incapaci di camminare davvero da soli, e un facebook
Oggi @LaStatale, Lectio magistralis di Luigi Lacché, prof. @UniMC, in ricordo di Federico Chabod, dal titolo Voci vicine. Idee costituzionali prima della Costituzione. x.com