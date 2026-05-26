La mia vita da docente itinerante | 24 km al giorno in auto diviso tra due istituti Lo stipendio è offensivo

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un docente di Palermo, Francesco, che si definisce "professore itinerante": "Ogni giorno percorro mediamente 24 chilometri in macchina. Lavoro per due diversi Istituti Comprensivi, frammentato su ben 8 plessi scolastici differenti. Il mio stipendio, tolte le spese di trasporto e l'usura del mezzo proprio, diventa quasi offensivo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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